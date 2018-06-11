حطّاب: “المنتخب الوطني فيه رجال ما تخافوش عليه..”

دعا وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، الجزائريين إلى عدم الخوف على كرة القدم الجزائرية والمنتخب الوطني، مؤكدا أنه يجيد النهوض بعد السقوط.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”أنا وزير الشباب والرياضة لا وزير الكرة، يجب أن تعتادوا على هذا، والمنتخب في أيد آمنة”.

وواصل :”البذرة موجودة في الجزائر، ولدينا مؤهلات كبيرة، ولاتخافوا على كرة القدم الجزائرية، ودعونا نُفكر في جميع الرياضات دون إستثناء”.

ليختم حديثه :”لدينا منتخب وطني، ذواق لكرة القدم، وعندنا رجال يعرفون كيفية النهوض من الأزمات التي يقعون فيها، لايوجد مُشكل”.