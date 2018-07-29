حطّاب غير راض عن “الخضر” ويُطالب بمراجعة الأمور!

الرياضة
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حطّاب غير راض عن “الخضر” ويُطالب بمراجعة الأمور!
بقلم إسماعيل عشاش

إنتقد وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، النتائج المُخيبة المُحصل عليها من طرف المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال الألعاب الإفريقية الأخيرة.

وقال :”صحيح أن مُعظم الرياضات كانت في المُستوى، ولكن كُرة القدم على سبيل المثال لم تحقق الهدف المنشود بكل أسف”.

وأضاف :”كما أن ألعاب القوى، والدرجات الهوائية والتنس، لم تُحصل النتائج المطلوبة، مثلما عودتنا عليه، وهو أمر يجب مناقشته ومُعالجته”.

وختم :”بعض الإتحاديات لم تكن نتائجها في المُستوى، وعليها وضع خارطة طريق، للعودة للواجهة بما يتناسب مع الإمكانيات المُوفرة لهم”.


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