حطّاب غير راض عن “الخضر” ويُطالب بمراجعة الأمور!

إنتقد وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، النتائج المُخيبة المُحصل عليها من طرف المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال الألعاب الإفريقية الأخيرة.

وقال :”صحيح أن مُعظم الرياضات كانت في المُستوى، ولكن كُرة القدم على سبيل المثال لم تحقق الهدف المنشود بكل أسف”.

وأضاف :”كما أن ألعاب القوى، والدرجات الهوائية والتنس، لم تُحصل النتائج المطلوبة، مثلما عودتنا عليه، وهو أمر يجب مناقشته ومُعالجته”.

وختم :”بعض الإتحاديات لم تكن نتائجها في المُستوى، وعليها وضع خارطة طريق، للعودة للواجهة بما يتناسب مع الإمكانيات المُوفرة لهم”.