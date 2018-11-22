حطّاب :”فكرة تنظيمنا لمونديال 2030 مع تونس والمغرب لاتزال قائمة”

أكد، وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب بأن فكرة تنظيم الجزائر لنهائيات كأس العالم في ملف مغاربي مُشترك، لا تزال مطروحة.

وصرّح، محمد حطّاب لتلفزيون “النهار” قائلا :”الجزائر لا تزال مُستعدة للتواجد في ملف ثلاثي مُشترك مع الأشقاء في المغرب وتونس”.

وجاءت تصريحات الوزير في وقت يسعى فيه الجيران المغاربة، للإبتعاد عن هذا “المشروع”، مُفضلين التواجد مع “إسبانيا” و”البرتغال”.

يُذكر بأن “المملكة المغربية” ورغم سعيها للتقرب من “إسبانيا” و”البرتغال”، إلا أن كلا البلدين غير مُتحمسين لمُشاركتهم في تنظيم “مونديال 2030”.