حطّاب :”قمنا بتحديث النشاطات الرياضية وكسبنا 25 مسبحا في العاصمة”

الرياضة
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حطّاب :”قمنا بتحديث النشاطات الرياضية وكسبنا 25 مسبحا في العاصمة”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، بأنه راض عن المشاريع المُنجزة، في الآونة الأخيرة.

وصرّح قائلا :”لقد تم تحديث النشاطات الرياضية في دور الشباب، وهذا حسب تطلعاتهم، عكس ماكان عليه الحال في السابق”.

وأضاف :”لقد جعلنا من المناطق التي زرناها في صبيحة، بمثابة قاعدة نستلهم منها البرامج التي سنقوم بها مُستقبلا”

وواصل :”لقد تم كسب 25 مسبح كاملا على مُستوى الولاية، وهذا أمر رائع بالنسبة للشُبان العاصميين، وأشكر الوالي على عمله”.

ليختم :”نفتخر بكل الإنجازات المُحصل عليها، وأشكر جميع الأطراف الفاعلة دون أي إستثناء”.


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