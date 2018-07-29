حطّاب :”كانوا ينتظرون إخفاق الجزائر ولكننا نجحنا بشهادة الجميع”

الرياضة
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حطّاب :”كانوا ينتظرون إخفاق الجزائر ولكننا نجحنا بشهادة الجميع”
بقلم إسماعيل عشاش

إنفعل وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب ضد من يعملون على تشويه صورة الجزائر، وتصويرها بأنها فشلت خلال تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب.

وقال :”لا أدري لماذا يُصر البعض على تفاصيل صغيرة، ماحدث مع أحد الأشقاء التونسيين فعل فردي، ولجنة بلده أمامكم ولكم أن تسألوها”.

وواصل :”أعلم بأن البعض كانوا ينتظرون إخفاقنا، ولكننا نجحنا رغم أنفهم، بشهادة أهل الإختصاص، وأعضاء اللجنة الأولمبية الإفريقية إعترفوا بذلك”.

وختم :”هذه الدورة سمحت لنا بالحصول على الكثير من الإيجابيات، خاصة من حيث المنشآت التي تم إعادة تأهيلها”.


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