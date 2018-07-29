حطّاب :”كانوا ينتظرون إخفاق الجزائر ولكننا نجحنا بشهادة الجميع”

إنفعل وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب ضد من يعملون على تشويه صورة الجزائر، وتصويرها بأنها فشلت خلال تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب.

وقال :”لا أدري لماذا يُصر البعض على تفاصيل صغيرة، ماحدث مع أحد الأشقاء التونسيين فعل فردي، ولجنة بلده أمامكم ولكم أن تسألوها”.

وواصل :”أعلم بأن البعض كانوا ينتظرون إخفاقنا، ولكننا نجحنا رغم أنفهم، بشهادة أهل الإختصاص، وأعضاء اللجنة الأولمبية الإفريقية إعترفوا بذلك”.

وختم :”هذه الدورة سمحت لنا بالحصول على الكثير من الإيجابيات، خاصة من حيث المنشآت التي تم إعادة تأهيلها”.