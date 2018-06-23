حطّاب :”مدوار ليس غريبا عن كرة القدم الجزائرية”

هنأ وزير الشباب الرياضة، محمد حطّاب، الرئيس الجديد للرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، مؤكدا بأنه إنتخابه كان شفافا.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا :”الشيء الإيجابي، هو أن عملية التصويت كانت في ظروف مُنظمة وشفافة، وهذا بشهادة جميع الأطراف الفاعلة”.

وواصل في نفس الصدد :”مدوار ليس بالشخص الغريب عن كرة القدم الجزائرية، بل يمتلك خبرة وحنكة كبيرتين في التسيير الرياضي”.

وإستلم الرئيس السابق للشلف مهامه، بصفة رسمية من طرف “الدريكتوار” الذي كان يُسير “لاليغ” خلال الأشهر الأخيرة من الموسم المُنصرم.