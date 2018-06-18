حطّاب: “مُشاهدة المونديال دون الجزائر مؤلم”

الرياضة
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حطّاب: “مُشاهدة المونديال دون الجزائر مؤلم”
بقلم إسماعيل عشاش

تحسر وبشدة، وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، لغياب المنتخب الوطني عن الطبعة الجارية من نهائيات كأس العالم 2018 المُقامة بروسيا.

وصرّح قائلا في هذا الشأن: “من الصعب علينا كجمهور جزائري، أن نُتابع المونديال الروسي، في غياب مُنتخبنا الوطني، هذا مؤلم”.

ليُواصل :”جرح تضييع التأهل لهذا المحفل العالمي، سيبقى مفتوحا لغاية 2022، ولن يُعالج سوى بالتأهل للطبعة القادمة إن شاء الله”.

ويعيش “الخضر” مؤخرا، أزمة نتائج، جعلت الإستقرار مُنعدما على مُستوى العارضة الفنية، والتي شهدت مرور 5 مُدربين منذ سنة 2014.

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