حطّاب :”هذا ما تحدثت بشأنه مع زطشي”!

كشف وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب عن أول حديث دار بينه وبين رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، عند وصوله لمنصبه.

وقال خليفة، ولد علي، خلال كلمته بمُناسبة تسلم “مُجلد السمبوزيوم” :”كانت أول دردشة لي مع زطشي، مهمة ومن نواح عديدة”.

وأردف :”لقد ركزنا كثيرا على ضرورة النهوض بالكرة الجزائرية، والإستثمار في الجانب البشري، وضرورة إستغلال المواهب، بأحسن طريقة ممكنة مُستقبلا”.

وختم :”العمل على توفير مراكز التكوين، وتطوير المواهب وإنتقائها بشكل مُستمر، وتوفير ظروف العمل للشُبان كان الأمر الذي إتفقنا عليه”.