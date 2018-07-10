“حطّاب” و”زطشي” يُكرمان المنتخب الوطني النسوي غدا

أعلن الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، إقامة حفلة، يوم غد الأربعاء، على شرف المنتخب الوطني النسوي بعد تأهله لـ”الكان”.

وستتحصل شبلات المُدرب، عز الدين شيح، على تكريم من طرف وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب ورئيس “الفاف”، خير الدين زطشي.

وسيتم تكريم لاعبات “الخضر” بمركز التحضيرات بسيدي موسى، كإعتراف بالإنجاز الذي حققوه، عندما تجاوزوا “إثيوبيا” في التصفيات وعلى طريقة الكبار.

يُشار بأن “مُحاربات الصحراء” سيُباشرون في الفترة القادمة، تحضيراتهم إستعدادا للدخول في أجواء كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام بـ”غانا”.