“حطّاب” يضرب بقوة خلال زيارته للبويرة!

ظهر وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، غير راض بالمرة عن مُنشآت قطاعه، خلال قيامه بزيارة تفقدية لها صبيحة اليوم الأربعاء.

وقام الوزير بإتخاذ قرار حاسم يقضي بإقالة، “دابة فؤاد” مُدير المُركب الرياضي المحلي، بسبب شكاوي الأندية والرياضيين الناشطين في المنطقة.

وصرّح “حطّاب” :”للأسف نجد نقصا رهيبا من ناحية التأطير البشري، وهذا رغم الإستثمارات الكبيرة التي قمنا بها في السنوات الماضية”.

وأردف :”نحن مُجبرون على التحلي بالشجاعة لإتخاذ القرارات الحاسمة، خاصة فيما تعلق بطريقة تسيير المُركب المحلي، وعلينا مُعالجة النقائص الظاهرة”.