“حطّاب” يقصف رئيس “الكاف” بالثقيل!

وجّه وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، إنتقادا صريحا لرئيس “الكاف”، أحمد أحمد، بعد خرجته الأخيرة مع أحد الإعلاميين الجزائريين بـ”السنيغال”.

وإعتبر الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، بأن الملغاشي، سقط في المحظور، بإنفعاله غير المُبرر، لمجرد سؤال لم يتضمن أي تجريح.

وقال “حطّاب” بأن تصرف خليفة “عيسى حياتو”، لا يُشرفه تماما نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه ومنصبه على رأس الكرة الإفريقية.

وأحدث “أحمد أحمد” فضيحة لا جدوى منها خلال إجتماع “الكاف” الأخير، عندما رد على تساؤل بسيط بعبارات عنصرية لافائدة منها.