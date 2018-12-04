حطّاب يقيل مدير المركبات الرياضية بالبويرة

قرر وزير الشباب والرياضة محمد حطاب توقيف مدير المركبات الرياضية بالبويرة على المباشر وأمام مرأى الجميع أثناء زيارته للمركب الرياضي رابح بيطاط بالبويرة.

هذا وجاءت الإقالة بعد شكاوى أحد رؤساء الأندية من قرارات مدير المركبات باتجاه ناديه والتي سبقتها عدة إحتجاجات أمام المركب و القاعة المتعددة الرياضات

ورفض الوزير كل الوساطات التي تدخلت من عقب قرار توقيفه من طرف البعض و نشطاء جمعويين ، حيث أعرب الرجل الأول في قطاع الرياضة عن غضبه من تدخل النشطاء الجمعويين و أكد لهم بأنه لو كان لديهم حقا غيرة على المنشآت الرياضية لتدخلو من أجل حال الملعب الكبير الذي يعرف ركود منذ 10 سنوات.

خالد شودار