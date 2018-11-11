“حطّاب” يهنئ البطلة “لامية معطوب”

وجه وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، اليوم الأحد، تهنئة للبطلة الجزائرية لامية معطوب، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في البطولة العالمية.
وهذا ضمن البطولة العالمية للكاراتي دو، والتي جرت فعالياتها في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونشر الوزير تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” جاء فيه: أتقدّم إليكم ومن خلالكم لكل عناصر المنتخب الوطني لرياضة الكاراتي دو بالتهاني الخالصة على هذه النتيجة الجيدة “.
#تهنئة، #لامية_معطوب إثر تتويجكم المستحق #بالميدالية_البرونزية وتشريفكم للألوان الوطنية ضمن البطولة العالمية للكاراتي دو بالعاصمة الإسبانية مدريد يطيب لي ويسعدني أن أتقدّم إليكم ومن خلالكم لكل عناصر المنتخب الوطني لرياضة الكاراتي دو بالتهاني الخالصة على هذه النتيجة الجيدة pic.twitter.com/GlhBfCLeaM
— Mohamed Hattab محمد حطاب (@MohamedHattab18) November 11, 2018
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