“حطّاب” يُنقذ كرة اليد الجزائرية من فضيحة حقيقية

أنقذ وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، كرة اليد الجزائرية من الفضيحة، بتدخله شخصيا لإعادة الروح لمنتخب أقل من 21 سنة.

وأكد الوزير بأن هيأته ستُوفر كل شيء لـ”الخضر” من أجل الإستعداد لكأس إفريقيا القادمة بالمملكة المغربية، والتي كانوا مُهددين بتضييعها.

وكان “مُحاربوا الصحراء” لفئة -21 سنة، خارج الخدمة طيلة الأشهر الماضية، لدرجة أن البعض تخوف من إنسحابهم من المُسابقة القارية.

ورغم تدخل الوزارة، فإن المنتخب الوطني، سيكون من الصعب عليه التألق، خاصة وأنه بقي خارج الخدمة ودون إستعدادات لفترة طويلة.