حظر الهواتف المحمولة من المدارس والكليات اعتبارًا من هذا التاريخ

تحدثت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية المستقيلة، نيكول بيلوب، يوم 27 أوت، بمناسبة مؤتمرها الصحفي لبدء العام الدراسي. عن تجربة حظر الهواتف المحمولة في “ما يقرب من 200 كلية”. اعتبارا من هذا العام الدراسي، لتنفيذ “الفاصل الرقمي”. بهدف تعميم الإجراء خلال الأشهر المقبلة.

وقالت نيكول بيلوبيه: “تبدأ تجربة هذا الفاصل الرقمي في بداية العام الدراسي 2024. في ما يقرب من 200 كلية، ومن المفترض أن يتم تعميم هذا الفاصل الرقمي اعتبارًا من يناير 2025”.

وأوضح الوزير في فصل الربيع أنه يجب على الطلاب وضع هواتفهم الذكية في الخزانة عند وصولهم إلى المؤسسة.

في الوقت الحالي، يمكن لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات الاحتفاظ بهواتفهم معهم. لكن لا يُسمح لهم باستخدامها، كما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية.

وتضيف الوزيرة أنها اتخذت هذا القرار بعد تقديم تقرير الخبراء “حول تأثير تعرض الشباب للشاشات”. بناء على طلب إيمانويل ماكرون، في 30 أفريل.

“ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بدحض الاستخدام التعليمي للتكنولوجيا الرقمية”، كما تقول نيكول بيلوبيه.

ومن ثم عاد الوزير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس والكليات. داعيا إلى وضع خارطة طريق خاصة بالتربية الوطنية. وتعتقد “يجب أن نسمح للمعلمين باستخدام الذكاء الاصطناعي”.