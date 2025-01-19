حظر تيك توك في أمريكا وهذا رد ترامب

توقف تطبيق “تيك توك” عن العمل، اليوم الأحد، في أمريكا، ودول أخرى، مما شكل صدمة لدى مُحبي هذه المنصة.

وفي ليلة الأحد، وقبل أقل من ساعتين على دخول قرار حظر التطبيق في الولايات المتحدة، تم التنفيذ. ولم يعد بإمكان 170 مليون مستخدم رؤية سوى رسالة تقول إن التطبيق لم يعد يعمل.

وبدلا من مشاهدة المقاطع القصيرة المعتادة، وجد مُستخدمو تيك توك، رسالة موجزة تقول “تيك توك غير متاح الآن”.

وتم سن قانون يحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدامه في الوقت الحالي.

وتداول الناشطون على التطبيقات الأخرى المنافسة مثل “إكس” وفيسبوك” و”إنستغرام” صوة شاشة ملتقطة من تطبيق تيك تك، للحديث عما جرى.

لكن الحظر لم يكن مفاجئا، فالتطبيق نشر مساء الجمعة بيانا أعلن فيه أنه سيوقف عمله في الولايات المتحدة، الأحد.

وبموجب قانون صدر العام الماضي، أيدته المحكمة العليا بالإجماع، الجمعة، فإن المنصة كانت لديها، حتى الأحد. مهلة لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة.

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

ترامب يُقدم أملا لعُشاق التطبيق

وأعلن ترامب السبت أنه سيمنح “على الأرجح” تطبيق تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر بعد توليه منصبه يوم الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إنه سيمنح “على الأرجح” تيك توك مهلة لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل بعد توليه منصبه يوم الاثنين.

والواقع الآن أن 170 مليون مستخدم حرموا من استخدام التطبيق الذي لقي شعبية جارفة خلال الأعوام الماضية. وبات جزءا أساسيا من حياة الملايين اليومية.

وبالنسبة للعديد من المبدعين، فإن اختفاء التطبيق يمثل لهم أزمة مالية كبيرة.

ومع خروج “تيك توك” من قائمة منصات التواصل، يتحدث البعض عن مؤامرة لتفريغ الساحة لصالح المواقع المنافسة.

وشهدت أسهم “ميتا” و”سناب شات” بالفعل ارتفاعا، هذا الشهر، قبل الحظر. إذ راهن المستثمرون على تدفق المستخدمين وإيرادات الإعلانات.

ومن المتوقع أن يستفيد المنافسون مثل”إنستغرام ريلز” و”يوتويب شورتس” من غياب “تيك توك”. ومع ذلك، يبحث العديد من الشباب عن بدائل أخرى.

هذا ونشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، تدوينة في حسابه على منصة “تروث سوشال” التي يملكها قائلا: “أنقذوا تيك توك”. تزامنا مع اليوم الأول لدخول قرار حظر التطبيق في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.