حظر شامل في فلسطين خلال عيد الفطر لمكافحة كورونا

أعلن رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتيه، تطبيق الحظر الشامل لحركة المواطنين في المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية، في عيد الفطر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتيه، في مؤتمر صحفي: “اعتبارا من مساء الجمعة القادم، ستمنع الحركة بالكامل في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الاثنين، مع إغلاق كافة المرافق باستثناء المخابز والصيدليات”.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية، أنه تقرر فتح المحال التجارية ضمن ساعات العمل اليومية من الآن وحتى يوم الجمعة القادم.

وستدرس الحكومة الفلسطينية، بعد يوم الثلاثاء، برنامجا لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد العيد، حسب ذات المتحدث.