حظر فيلم “TERRIFIER 3” عن القصر

يواصل فيلم الرعب الأمريكي، رغم حظره على الأطفال دون سن 18 عاما. جذب الجماهير إلى دور العرض. ولليوم الثاني على التوالي يحتل المركز الأول في شباك التذاكر الفرنسي.

لليوم الثاني على التوالي، تصدر فيلم الرعب الأمريكي Terrifier 3، المحظور للقاصرين تحت 18 عاما. شباك التذاكر الفرنسي، بحسب معلومات موقع كومسكور المتخصص بشباك التذاكر.

مع أكثر من 45 ألف قبول في يوم صدوره، كان الجزء الثاني من مغامرات فن المهرج المنحرف. متقدمًا على فيلم الرسوم المتحركة DreamWorks The Wild Robot، وLee. وهو فيلم سيرة ذاتية لمصور الحرب لي ميلر مع كيت وينسلت.

ورد فيكتور لاموسيير، موزع لعبة Terrifier 3، “إنه أمر مذهل بكل بساطة”. “أعترف أنني لا أملك الكلمات حقًا وأنني غارق تمامًا في ما يحدث.”

أكثر نجاحاً بثماني مرات من “Terrifier 2“

كما رحب مخرج ثلاثية Terrifier، داميان ليون، بهذا النجاح في X.

وقد أدى الحظر المفروض على الأطفال دون سن 18 عامًا إلى زيادة حضور الفيلم. الذي اجتذب مشاهدين في افتتاحه ثمانية أضعاف ما كان عليه الجزء السابق.

كما تم إصدار Terrifier 2 في بداية عام 2023، وقد اجتذب 70,939 شخصًا فضوليًا عبر كامل عملياته.

مشاهد لا تطاق

إن الحظر الذي فرضته لجنة التصنيف على القاصرين، للمرة الأولى منذ عشرين عامًا. فضلاً عن الوعد بمشاهد لا تطاق، جعل منه الفيلم الذي يجب مشاهدته هذا الأسبوع. انتشر الفيلم أيضًا على TikTok.

كما يعيد الفيلم إحياء الجانب القذر لأفلام الرعب في السبعينيات والثمانينيات، وقد ظل يغري الجمهور المحب للرعب لعدة سنوات.