حظر ومنع إستعمال هذا المبيد على المحاصيل الزراعية لخطورته 

حذرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية الفلاحين وبائعي المبيدات من إستعمال أوبيع مبيد الكلوربيريفوس في المحاصيل الزراعية المختلفة.

وتعلم ذات المصالح في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك أنه تم حظر إستعمال مبيد الكلوربيريفوس في المحاصيل الزراعية خاصة في أشجار الزيتون. وذلك نظرا لتأثيراته السمية والجينية والعصبية التي يمكن أن يسببها هذا المبيد على صحة الإنسان والتي قد تصل إلى حد الوفاة.