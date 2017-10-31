حظر 8 كتب ليبية في معرض سيلا

منعت لجنة المعارض بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، الذي افتتح رسمياً، اليوم الخميس، الماضي 8 مؤلفات تخص الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبررت لجنة مراقبة الكتب قرارها لـ “عدم احترام للقانون الجزائري الصادر عام 2003 والمعدل في عام 2015، ودعوتها للتطرف والعنصرية وخدش الحياء”.

ويتعلق الحظر بـ 8 كتب تخص سيرة معمر القذافي. وجاء في القائمة “رجل من جهنم”، “الرجل الذي وصف نهايته في روايته معمر القذافي” .

بالإضافة إلى “ليبيا والدكتاتور معمر القذافي” و”جماهيرية الدم والنار معمر القذافي” و”مجنون ليبيا” و”السنوسي صندوق القذافي الأسود” و”مزرعة آل القذافي في جماهيرية الفساد العظمى” و”نساء في حياة آل القذافي”، وكتاب “سقوط الطاغية وقيام أمة” .