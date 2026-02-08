حظوظ المولودية في بلوغ ربع نهائي الأبطال ترتفع

تلقت تشكيلة مولودية الجزائر، أخبارا سارة، قادمة من الكونغو الديمقراطية، في سباق تأهلها إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصبحت المولودية، بحاجة إلى نقطة وحيدة فقط، في “النهائي المصغر”، الذي سيجمعها السبت المقبل، بالمٌضيف ماميلودي صن داونز، في الجولة الـ 6 والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور مجموعات “الشامبينزليغ”.

وذلك، بعدما انتهى لقاء الجولة الـ 5،عن ذات المجموعة، الذي جرى اليوم الأحد. بين لوبوبو الكونغولي وضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، على وقع التعادل الايجابي، بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة حافظ “العميد” على وصافة ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط. وخلف المتصدر الهلال السوداني بفارق نقطة، بينما ارتفع رصيد صن داونز، إلى 6 نقاط مقابل 5 للنادي الكونغولي لوبوبو.

وبذلك، يكفي رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، التعادل في “بريتوريا” للعبور إلى ربع النهائي. بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الهلال السوداني. وضيفه لوبوبو. الذي لن يكفيه الفوز لتجاوز المولودية التي تملك أفضلية اللقاءات المباشرة بعدما انهزمت في الكونغو بهدف يتيم وفازت بنتيجة 2-0 إيابا.