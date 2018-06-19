حــركــة تغييـر واسعــة فــي وزارة الصحــة ومديــري الصحـــة الولائييــن

ستمس كذلك مديري المراكز الاستشفائية

شروط جديدة لتعيين مديري الصحة وتسيير جماعي للمستشفيات

ستشهد الإدارة المركزية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حركة تغييرات واسعة ستمسّ الكثير من الإطارات، على أن تشمل في مرحلة ثانية مديري الصحة الولائيين وكذا مديري المراكز الاستشفائية الجامعية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن وزير الصحة البروفيسور مختار حسبلاوي، رفض إجراء أي تغييرات في الإدارة المركزية بمجرد تسلمه لحقيبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث فضّل انتظار مرور سنة على توليه منصب المسؤول الأول عن القطاع لمباشرتها، حيث مست مدير الصيدلة ورئيس الديوان، في انتظار القيام بعملية تغييرات جديدة على مستوى إدارته المركزية، خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي السّياق ذاته، كشفت ذات المصادر أن الوزير لن يكتفي بإحداث تغييرات في الإدارة المركزية، بل ستتعداها لتمس مديري الصحة الولائيين وكذا مسيري المراكز الاستشفائية الجامعية، وفقا لتقديراته الشخصية، وكل ما لاحظه في الميدان، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن التغييرات قيد التجهيز.

وسيقوم حسبلاوي بغربلة كافة المقصّريين، حيث يتم في الوقت الحالي إعداد قائمة بأسماء الأشخاص المقالين والذين سيخلفونهم، التي تشمل المراكز الاستشفائية في العاصمة بالدرجة الأولى.

وأوضح ذات المصدر أنه لن يعين مديري مؤسسات استشفائية جدد، إلا بشروط خاصة، إذ ستتم بناءً على معايير خاصة جدا، لضمان تسيير جيد وفعال للمستشفيات، من خلال إيفاد فرق كاملة لتسيير هذه المؤسسات، عوض التسيير الأحادي المعمول به في الوقت الحالي، لاسيما وأن المسيريين لم يتم تغييرهم منذ فترة طويلة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن موجة التغييرات الواسعة منتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سيتم من خلالها غربلة كافة المقصريين وتعويض المتقاعدين، بالإضافة إلى تعيين مديري صحة جدد في الولايات التي تعرف شغورا في المنصب.

وفيما يخص التعيينات الجديدة، فلن تكون مبنية على أساس نقل المدير من مستشفى إلى آخر، كما كان معمولا به في السنوات الماضية، حيث كانوا يحوّلون لتولي مستشفيات أخرى، إلا أن النتائج في أرض الواقع أظهرت عدم تحكمهم في التسيير، وتقصريهم في ممارسة مهامهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة قام بتغييرات، مؤخرا، شملت مدير الصيدلة على مستوى وزارة الصحة، الذي عينت مكانه الدكتورة بن عيادة مديرة الوكالة الوطنية للدواء.