حـــج VIP بـــ72.5 مليـــون سنتيـــم هــــذا المــوســم

يضمن إطعاما مفتوحا و3.5 متر لكل حاج داخل الخيام بمنى وعرفات

12 مليون سنتيم إضافية لحج نصف VIP يضمن «التقلاش» بمنى فقط

مخيمات الرفاه في منى بمساحة 3.5 متر مربع لكل حاج بدل متر واحد

الديوان يتعاقد مع مطوف الرفاه والوكالات متخوفة من سيناريو الموسم الماضي

حدّد الديوان الوطني للحج والعمرة تكلفة خدمات الحج المميز لهذا الموسم على مستوى منطقة المشاعر المقدسة بـ 20 مليونا فما فوق، حيث أبلغ الوكالات السياحية، أمس، بأنه مستعد لضمان الرفاهية للحجاج الراغبين في حج VIP على مستوى عرفات ومنى، بعدما تعاقد مع مطوفين يوفّرون خدمات رفيعة بالمشاعر المقدسة.

واستثنى الديوان من الخدمات المميزة في المشاعر المقدسة لطالبي حج الرفاه خدمة النقل، حيث سيتنقل الحجاج على متن حافلات البعثة العادية المتوفرة لكل الحجاج الجزائريين، غير أنه ستخصص لهم مخيمات خاصة بكل من عرفات ومنى بها خدمات غير متوفرة على مستوى باقي المخيمات العادية وبصفة خاصة الإطعام.

وقالت مصادر موثوقة لـ$، إن الديوان أبلغ أصحاب الوكالات السياحية في لقاء جمعه بهم، أول أمس، أنه تقرر توفير خدمات مميزة على مستوى المشاعر يستفيد منها كل حاج مستعد لتسديد 20 مليونا إضافية على الأقل، حسب الخدمات التي يرغب فيها، وهو ما يسمى بـ«حج 5 نجوم»، في حين هناك خدمة أخرى مقابل 12 مليون سنتيم إضافية يستفيد فيها الحاج من حج VIP على مستوى مخيمات منى فقط دون عرفات.

وانتقد أصحاب الوكالات السياحية طريقة تعامل الديوان في هذا الشأن، متخوفين من تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث حرم المطوف السعودي حجاج مخيم الرفاه من أدنى الخدمات التي تم التعاقد عليها، حيث يقوم الديوان بالتعاقد مع المطوف وبيع أو منح هذه الأماكن للوكالات حسب عدد الحجاج طالبي خدمات الرفاه لكل وكالة.

وتضمن مخيمات الرفاه بمنى مساحة 3.5 متر مربع لكل حاج بدل متر واحد بالمخيمات العادية، فضلا عن تخصيص دورتي مياه لكل 50 حاجا بدل واحدة في المخيمات العادية، وإطعام مفتوح «بيفي» لحجاج «5 نجوم» بدل وجبات محددة بالمخيمات العادية، زيادة على قرب هذه المخيمات من رمي الجمرات.

ولا يمكن للوكالة الاحتجاج على أي تقصير من طرف المطوف السعودي على اعتبار أنه لم يتعاقد مع أي واحدة منها، وإنما تعامل مباشرة مع الديوان، حيث يكون على كل وكالة إعداد تقرير خاص بشأن ملاحظاتها وتقديمه للديوان بغرض التدخل لدى المطوف، وهو الأمر ذاته الذي أدى إلى ضياع حقوق الحجاج الجزائريين الموسم الماضي.

وفي السياق ذاته، تطرق الديوان في لقائه مع الوكالات، إلى طريقة إدخال بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني وكذا تكفل الوكالة بكل الإجراءات بالنسبة للحجاج الذين سيرافقونها إلى البقاع بعد تسديد تكاليف الحج.