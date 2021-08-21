وفاة 17 شخصا في حـوادث مختلفة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 17 شخصا وإصابة 364 أخرين في 284 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة عبر الوطن. وحسب ذات المصالح وفاة 9 أشخاص وإصابة 364 أخرين بجروح متفاوتة في حوادث مرور. بينما تم انتشال جثث 8 ضحايا قضوا غرقا في البحر والبرك المائية على مستوى عدة ولايات.

واوضحت ذات المصالح في حصيلتها انه وفي نفس الفترة تم إخماذ 4 حرائق حضرية وصناعية مختلفة. وذلك في كل من وهران، بومرداس، البليدة، وبرج بوعريريج ما أسفر عن إصابة شخص واحد بضيق في التنفس. وفي ولاية سطيف تم إنقاذ 6 أشخاص حاصرتهم المياه على إثر فيضان واد بوسلام بحمام ڨرڨور بعد الامطار المتساقطة بالمنطقة.

في حين توفي شخصان حتفهما بعد إستشاقهما غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الحمام. بداخل المنزل الكائن بحي “عدل” بسيدي عبد الله بزرالدة “غرب العاصمة”. كما تمكن غطاسو الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الماضية إنتشال 8 ضحايا توفوا غرقا في البحر والبرك المائية.

ووفق ذات المصالح الضحايا تم تسجيلهم بولاية مستغانم التي توفي بها 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 سنة. بينما شخص واحد بولاية عنابة وآخر بولاية بجاية.

وسجلت ولاية البليدة وفاة شخص غرقا بحوض مائي بالمكان المسمى حوش فيدو، فيما لقي طفل مصرعه غرقا ببركة مائية بقرية المعاطة، بلدية يوب، ولاية سعيدة.