قناة النهار حـ.ـريق مهول منطقة النشاطات الصناعية بواد السمار بقلم قناة النهار نشر في 16 جانفي 2023 - 15:50 شارك غرِّد أرسل 134 0 حـ.ـريق مهول منطقة النشاطات الصناعية بواد السمار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jIW99 اقرأ أيضا تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر أمن: الدرك الوطني يضع آخر الروتوشات والتحضيرات الخاصة بتأمين الشان قناة النهار 11 جانفي دلال خير: الطفل "لقمان" يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة قناة النهار 30 ديسمبر وزير التربية يحلّ بباتنة لزيارة الأستاذة المغــدورة من طرف تلميذها قناة النهار 12 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي قدماء اللاعبين يكرمون معلق تونسي قديم بوهران قناة النهار 06 جانفي سطيف: تشييع جنازة ضحايا الإختناق بأحادي الكربون الـ 6 بمقبرة عين ولمان قناة النهار 10 جانفي فاسألوا : كراهية الرجوع في الصدقة قناة النهار 09 جانفي رشيد أوكالي: تلقينا عدد كبير من الطلبات للتغطية الصحفية للشان في سابقة تاريخية قناة النهار 28 ديسمبر "الأستاذة ريحانة المغـ.ـدورة تُطمئن وزير التربية والجزائريين على صحتها.."الحمد لله راني بخير قناة النهار 12 جانفي