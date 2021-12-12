اخماد حريق اندلع على مستوى حفارة “انافور ” في حاسي مسعود

كشفت الشركة الوطنية للتنقيب عن اندلاع حريق ليلة أمس السبت، على مستوى برج حفارة إنافور#31، العاملة لحساب مؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج.

وذلك على مستوى بئر 743#MD في ناحية حاسي مسعود، ليتم على الفور اتخاذ جميع ترتيبات السلامة اللازمة لتأمين منطقة الحري.

بإشراف طاقم تسيير الورشة لخلية الأزمة بعد التشاور مع مدير المشروعقصد الحفاظ على سلامة و صحة العمال حسب بيان الشركة.

ليتم اخماد هذا الحريق في وقت قياسي بفضل التدخل السريع لطاقم الورشة و فريق التدخل لإنافور.

وبمساعدة فرق من مؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج، الحماية المدنية الحاسي مسعود و مؤسسات فرع سوناطراك.

هذا وأسفر هذا الحادث عن إصابتين طفيفتين وتم التكفل بالمصابين في أحسن الظروف.

وأضاف ذات البيان، أنه على اثر هذا الحادث تنقل الرئيس المدير العام لإنافور محمد بن نزار منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد إلى مستشفى حاسي مسعود “حسين أيت أحمد”.

وذلك للوقوف والإطمئنان على الحالة الصحية لأحد الضحايا الذي تم تحويله في نفس اليوم إلى مستشفي مختص بالجزائر العاصمة.

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أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن الشركة قامت برفع قدراتها في إنتاج مشتقات النفط لوقف الاستيراد.

وأشار، حكار للصحافة، أن العملية تمت من خلال تهيئة مصفاة بولايتي العاصمة وسكيكدة.