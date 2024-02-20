حفاظا على النظام العام.. قرار هام من والي المدية يخص بلدية قصر البخاري

قرر والي ولاية المدية، تفعيل سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي لقصر البخاري، حفاظا على النظام العام وسيرورة المرفق العام.

كما تم توقيف وانهاء جميع قرارات الديمومة لكافة الاعضاء الدائمين من النواب ورؤساء اللجان ومندوبي البلديات.

ويأتي هذا نظرا لاستمرار حالة الانسداد التي شهدها المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر البخاري. ما اثر سلبا على التنمية المحلية على مستوى البلدية، وعلى المعيشة اليومية للمواطنين.

كما تمثلت حالة الانسداد في عدم المصادقة على الميزانية الاولية لسنة 2024، التأثير على تمدرس التلاميذ عبر تعطيل بعث الاعانات الخاصة بالاطعام وللنقل المدرسي. بالاضافة الى تعطيل التنمية وبعث مشاربع بالبلدية.

وحرصا من والي الولاية، جهيد موس، على ضمان الخدمة العمومية لفائدة المواطنين وديمومة المرفق العام. وللتكفل الأحسن بانشغالات سكان البلدية. وعقب عديد اللقاءات مع المجلس الشعبي لبلدية قصر البخاري بعد رفض التداول، ورغم المساعي المبدولة والدعوة لتغليب مصلحة المواطن. والمساعي الحثيثة كذلك للرجوع للتداول وبعث المشاربع التنموية. ونظرا لاستمرار حالة الانسداد داخل المجلس الشعبي البلدي لقصر البخاري. قرر السيد الوالي تفعيل سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي لقصر البخاري حفاظا على النظام العام. وسيرورة المرفق العام طبقا لاحكام المواد 102.101.100 من قانون البلدية. مع توقيف وانهاء جميع قرارات الديمومة، لكافة الاعضاء الدائمين من النواب ورؤساء اللجان ومندوبي البلديات.

ويبقى القرار ساري المفعول الى غاية رجوع المجلس للتداول.