حفاظا على سرية التحقيقات.. منع نشر كل ما يتعلق بقضية الأمير حمزة

أعلنت السلطات القضائية الأردنية الثلاثاء، حفاظا على سرية التحقيقات حظر النشر بقضية الأمير حمزة التي جرى خلالها اعتقال 16 شخصا .

وأوضح النائب العام لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية انَ “حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

و يضيف:” ومواقع التَّواصل الاجتماعي..”ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة … تتعلق بهذا الموضوع “.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق، بعد تدخل أعضاء من العائلة المالكة لحل الأزمة يتقدمهم عمه الأمير حسن.

وبحسب بيان للديوان الملكي نشر مساء الإثنين قال الأمير حمزة “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالت…