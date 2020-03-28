“حفافة” تهدد مستقبل مدافع الخضر الصاعد في فرنسا!

عاد إسم الدولي الجزائري نوفل خاسف، ليصنع الحدث بشكل سلبي في فرنسا خلال الساعات الماضية، بسبب طريقة إنتقاله الى بوردو.

وكشف موقع “جيروندان غوريفر”، بأن مدافع الخضر كان ممثلا من طرف حلاقة، لعبت دور مناجير أمام الفرنسيين.

وإتفق جميع المقربين من الفريق الأزرق، بأن ما حدث خلال صفقة الظهير الأيسر كان بعيد كل البعد عن الإحترافية.

كما أوضح مصدر قريب من الصفقة السالف ذكرها، بأن “الحفافة” تسعى حاليا لتكون مناجيرة لخريج مدرسة النصرية بصفة رسمية.

وتأتي كل هذه الأخبار لتضع الظهير الأيسر في حرج كبير، وهو الذي يعيش اشهره الأولى في “ليغزاغون”.

ووفقا لذات المصادر، فإن كل ما حدث سيؤثر لا محالة على أية مفاوضات مستقبلية لإستمرار الظهير مع “الجيروندان.

ويأمل الجميع ألا تعرقل هذه القضية مستقبل اللاعب الإحترافي، خاصة وأن الفرق الأوروبية المحترمة لا تحبذ مثل هذه التعاملات مع وكلاء الأعمال.