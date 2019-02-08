حفاف: “مهمة بلعباس في البقاء صعبة ولكن ليست مستحيلة”

أكد “رضوان حفاف” مدرب اتحاد بلعباس أن مهمة البقاء ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة ولكنه يتمنى أن ينجح في مهمته.

وقال “حفاف” في تصريح للإذاعة الوطنية: “الإشراف على بلعباس أمر ليس هيّن، ولكني قبلت هذا التحدي لأني إبن الفريق”.

وأضاف: “مهمة البقاء صعبة ولكنها غير مستحيلة، أتمنى أن ننجح في البقاء وأن نكون يد واحدة”.

وتابع: “الفريق ليس مكتمل التعداد، فهناك لاعبين مصابين وغيرها، سنلعب يوم السبت ضد المتصدر الذي يتمتع بأرمادة من اللاعبين”.

وختم كلامه: “لن نخسر أي شيء وليس لدينا خيار آخر، علينا أن نقدم كل ما لدينا، فسنلعب 5 مباريات داخل الديار وسنحاول كسب النقاط خارج الديار”.