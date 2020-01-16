حفتر والسراج يعلنان مشاركتهما في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، مشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، في مؤتمر برلين، المخصص للأزمة الليبية.

وتباحث السراج اليوم، مع وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، والذي يزور طرابلس وبنغازي، مستجدات الملف الليبي في مؤتمر برلين.

كما أعلن وزير الخارجية الألماني، أن المشير خليفة حفتر، وافق من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر برلين، والمزمع عقده يوم الأحد المقبل.

وأضاف الوزير، أن قائد الجيش الليبي، ملتزم بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت ألمانيا، دعوة الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا وتركيا والإمارات ومصر، والجزائر والكونغو، إلى مؤتمر برلين.