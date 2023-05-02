 حفر خنادق وإطلاق مناقصة لاقتناء 6 طائرات لإخماد الحرائق قريبا

كشف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات رشيد بن عبدالله، أن إطلاق المناقصة. التي أعلن عنها رئيس الجمهورية 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إخماد الحرائق ، في اقرب وقت حتى تتزامن وحملة الوقاية ومكافحة الحرائق في 1 جوان.

كما أوضح المتحدث، أن سعة الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق متوسطة الحجم تبلغ 6000 لتر من المياه.

وكشف رشيد بن عبدالله عن تنصيب لجنة وطنية لحماية الغابات هذا الثلاثاء يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية. حيث تتكون هذه اللجنة من 13 عضوا ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمديريات العامة .

وأوضح بن عبدالله اليوم الثلاثاء، للإذاعية الأولى أن دور هذه اللجنة التي تنصب كل سنة هو دور تنسيقي. واستشاري بين مختلف الهيئات لحل كل المشاكل على المستوى الوطني.

كما أضاف ضيف الصباح أن 4 ملايين و100 ألف هكتار هي المساحة الإجمالية لغابات الجزائر. وأن المرسوم التنفيذي رقم 45/87 يجبر مختلف الهيئات للقيام بأعمال وقائية قبل انطلاق حملة الوقاية ومكافحة الحرائق في 01 جوان.

وبخصوص العمليات الاستباقية التي تقوم بها المديرية العامة للغابات، كشف بن عبدالله عن حفر خنادق مضادة للحرائق. وفتح المسالك الغابية أو ترميمها .

في حين، أكد المتحدث ذاته أن المديرية العامة للغابات وفرت كل الوسائل لضمان تغطية شاملة لمكافحة حرائق الغابات. من خلال تنصيب مختلف اللجان الولائية والبلدية لحماية الغابات. إلى جانب تخصيص نقاط المياه وكذا توفير 80 سيارة رباعية الدفع ذات سعة من 800 إلى 1000 لتر. ليصل العدد الإجمالي إلى 324 سيارة رباعية الدفع .

ليضيف المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات أن كل الولايات تتوفر على رتل متنقل. وكذا وجود 544 فرقة متنقلة عبر الوطن وألفين و350عون لإخماد النيران. مع تنظيم ورشات داخل الغابات مهمتها تنقية الغابات حيث بلغ عددها 800 ورشة .