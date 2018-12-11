حفر 4 آبار إضافية للتموين بمياه الشرب بسوق أهراس

انطلقت أمس الاثنين، أشغال حفر 4 آبار إضافية عميقة استكشافية بعدة مناطق بسوق أهراس، والتي تدخل في إطار تعزيز السكان بالمياه الصالحة للشرب.

وقد أشرف الأمين العام للوزارة الموارد المائية حاج بلكاتبي، على انطلاق أشغال الحفر بحضور سلطات الولاية وإطارات مركزية ومحلية بقطاع الموارد المائية.

حيث تّم الانطلاق في أشغال حفر بئرين عميقتين بالقرب من قرية “بومعراف السبتي” و”تاورة” والثالثة بمنطقة مادور بالدريعة، وأخر بمنطقة أولاد بوكحيل ببلدية الدريعة.

وأوضح المسؤول بأنّ البرنامج الاستعجالي، الذي استفادت به هذه الولاية في مجال تحسين تزويد السكان بمياه الشرب

يتضمن حفر ما مجموعه 17 بئرا عميقة بغلاف مالي بـ2 مليار دينار.

حيث تم إلى غاية اليوم استلام 13 بئرا، فيما تتواصل الأشغال لإنجاز 4 آبار أخرى ضمن هذا البرنامج.

وتشرف على حفر هذه الآبار الوكالة الوطنية للموارد المائية بصفتها صاحب المشروع بالتفويض

فيما تتكفل شركة صينية بعملية الإنجاز وذلك في آجال حددت بـ 3 أشهر.