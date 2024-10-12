حفلة شواء في تربص “الخضر”

نظّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أمس الجمعة، حفلة شواء على شرف رفقاء القائد رياض محرز، بفندق إقامة المنتخب الوطني، بعنابة، في اطار تربص أكتوبر الجاري.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأنه وبعد حصة الاستئناف التي جرت مساء أمس. استمتع زملاء سعيد بن رحمة، عند عودتهم إلى الفندق، بحفلة شواء.

مضيفة إلى أن حفلة “الشواء” جاءت قبل الاحتفاء بعيد ميلاد الحارس أسامة بن بوط. الذي أطفأ شمعته الـ 30.

للإشارة فإن العناصر الوطنية ستغادر اليوم السبت عنابة. باتجاه العاصمة الطوغولية لومي، تحسبا لملاقاة المنتخب المحلي، هذا الاثنين، برسم الجولة الـ 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتصدر “الخضر” المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة. بعد 3 انتصارات على كل من غينيا الاستوائية وليبيريا والطوغو، ويبقى التعادل بعد غدٍ أمام هذا الأخير، كافيا لضمان التأهل مبكرا إلى الـ “كان”.