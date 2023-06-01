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حفل أسطوري.. ملك الأردن وعقيلته يستقبلان المُلوك والأمراء

بقلم نادية بن طاهر
حفل أسطوري.. ملك الأردن وعقيلته يستقبلان المُلوك والأمراء
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إنطلقت اليوم الخميس، مراسم حفل الزفاف المنتظر للأمير حسين، إبن ملك الأردن، عبد الله الثاني، على عروسته رجوة خالد سيف.

وبدأ المدعوون لحضور مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة السعودية رجوة خالد سيف بالوصول إلى قصر زهران.

ووقف كل من ملك الأردن وعقيلته الملكة رانيا، في مدخل القصر لإستقبال الضيوف من ملوك وأمراء وقادة دول.

وكشفت مصادر مقربة من القصر الأردني لموقع “سكاي نيوز عربية” تفاصيل الزفاف، حيث ذكرت أن عقد القران سيعقد في قصر زهران العامر.

وسيحضر الزفاف حوالي 140 ضيفا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية. وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

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