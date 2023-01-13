حفل افتتاحي عالمي لـ “شان” الجزائر.. سولكينغ وداجو يلهبان المدرجات

عرف حفل افتتاح شان 2022 بالجزائر حضور النجم الجزائري سولكينغ إلى جانب المغني داجو، وعدد من الفنانيين الجزائريين الذين الهبوا مدرجات ملعب نيلسون مانديلا.

كما ابهر الفنان الجزائري والبقية في حفل الافتتاح جميع الحاضرين في الملعب التحفة الذين رقصوا و غنوا بطريقتهم الخاصة، تحت أنظار رئيس الكاف ماوتسيبي ورئيس الفيفا جيان إنفانتينو.

وجرت الافتتاحية في حوالي 20 دقيقة كما كان مبرمجا من قبل المسؤولين عن تنظيم الشان الذي انطلق رسميا اليوم الجمعة.

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