حفل “البالون دور” لسنة 2019 لمجلة “فرانس فوتبول” حصريا على قناة “النهار”

أول قناة جزائرية تنقل الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين عبر العالم

“النهار” ستنقل تفاصيل و”كواليس” الحفل من مدينة “شاتلي” الفرنسية

ستبثّ قناة “النهار“، حصريا ولأول مرة، مجريات حفل “الكرة الذهبية” لمجلة “فرانس فوتبول“، حيث ستنقل “النهار” كأول قناة جزائرية الحدث العالمي الذي ينتظره عشّاق الكرة المستديرة.

وسيتابع ملايين الجزائريين الحفل من مدينة “شاتلي“ الفرنسية عبر قناة “النهار”، حيث سينقل مبعوث أول قناة إخبارية في الجزائر، الزميل حكيم بلقيروس فيسة، تفاصيل الحفل الذي ينتظره الملايين عبر العالم.

وتعدّ جائزة “الكرة الذهبية“، جائزة سنوية مقدّمة من طرف مجلة “فرانس فوتبول“، تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ويبدو أن قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم فريق “برشلونة“ الإسباني، “ليونيل ميسي“، الأوفر حظا للفوز بها، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المرات التي نال فيها “الكرة الذهبية“ كأفضل لاعب في العالم، وذلك عندما تعلن، اليوم، نتائج التصويت الذي تجريه سنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

ويتواجد “ميسي“ ضمن قائمة متكونة من 30 لاعبا، أبرزهم منافسه البرتغالي، “كريستيانو رونالدو“، نجم فريق “جوفنتوس“ الإيطالي، بالإضافة إلى 7 لاعبين من فريق “ليفربول“ الإنجليزي، الذي حقّق لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة.