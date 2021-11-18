حفل الكرة الذهبية.. النهار الناقل الرسمي لسهرة الذهب والأحلام

تحصلت النهار على حقوق نقل حفل الكرة الذهبية لعام 2021، والتي سيتم تسليمها يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية للرجال 2021.

ويتواجد على رأس القائمة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الثنائي العربي رياض محرز ومحمد صلاح، وكريم بنزيما المتألق في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

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