حفل الكرة الذهبية.. مانشستر سيتي أفضل فريق لعام 2023

حظي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالاعتراف، اليوم الإثنين، في حفل الكرة الذهبية، نظير ما حقق الموسم الماضي.

وأختير مانشستر سيتي، خلال هذا الخفل، كأفضل فريق رجالي في العالم لعام 2023، نظير تحقيقه ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

يذكر أن النجم الجزائري رياض محرز، كان أحد أبرز المساهمين الموسم الماضي، في تتويج ناديه مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية.