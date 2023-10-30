حفل الكرة الذهبية.. هالاند يتوج بجائزة “جيرد مولار”
بقلم كريم تيغرمت
حصد النجم النرويجي، آرلينغ براوت هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، جائزة أفضل هداف لسنة 2023.
وتسلم هالاند، جائزته، خلال حفل الكرة الذهبية، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ألمع نجوم العالم.
كما يأتي تتويج النجم النرويجي، آرلينغ هالاند، بهذه الجائزة، نظير الموسم الخرافي الذي بصم عليه في 2023، بتسجيله 68 هدفا.
Erling Haaland: « The new celebration? You’ll see on my next goal »#ballondor pic.twitter.com/YBF0PCLU5A
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Haaland with his Gerd Muller Trophy! #ballondor pic.twitter.com/PmZ0ZqMUwg
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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