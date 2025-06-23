حفل زفاف بفرنسا يتحول لمأتم إثر إطلاق نار ومقتل العروس

تحول حفل زفاف في قرية بمنطقة فوكلوز جنوب فرنسا إلى حادث مُفجع إثر إطلاق نار قامت به مجموعة من المسلحين الملثمين أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهما العروس وجرح ثلاثة آخرين.

وأشارت مصادر اعلامية ، إلى أنه قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار بحفل زفاف في بلدة فرنسية. بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور، وأفاد مكتب المدعي العام لوسائل الإعلام المحلية. أن القتيلين هما العروس وأحد مطلقي النار، الذي يبدو أنه دهسته سيارة الزفاف.

ووقعت الحادثة أثناء مغادرة العروسين الحفلة التي أقيمت في قاعة الاحتفالات التابعة للبلدية. في قرية جولت التي يسكنها نحو ألف نسمة إلى الشرق من مدينة أفينيون.

وأفادت معلومات أولية، أن العروسين كانا يغادران الحفلة عندما واجها مهاجمين ملثمين أطلقوا النار صوبهما، بحسب مصدر مطلع على القضية. مما أدى ذلك إلى مقتل العروس، كما قُتل أحد المهاجمين. دهسا بسيارة العروسين أثناء محاولتهما الهرب.

في حين لم يتم تحديد أي معلومات حتى الآن، يُنظر في احتمال وجود تصفية حسابات تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وأُسند التحقيق إلى وحدة التحقيق التابعة لدرك مرسيليا.

وقال مصدر مطلع على القضية. إنه تم نشر قوة كبيرة تضم نحو مئة شرطي للبحث عن منفذي إطلاق النار.