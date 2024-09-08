حفل زفاف يتحوّل إلى محاكمة.. توقيف شابين اعتديا على شرطي بـ “سينيال”

تحوّل حفل زواج إلى محاكمة علنية بعد توقيف شابين معزومين كانا في موكب زفاف يشاركان العريس فرحته. باستعمال الألعاب النارية “شماريخ، ومفرقعات”، مما تسبب هذا الفعل في غلق الطريق العمومي.

ولدى محاولة رجال الشرطة توقيف الفاعلين، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ح.سيف الدين”و” عماد.س”. وقعت مناوشات كلامية مع رجال الشرطة تحولت إلى مواجهة عنيفة، استعمل فيها الألعاب النارية. حيث تم اشهارها في وجه شرطي مسببين له جروحا وإصابات.

وتم مواجهة المتهميّن الموقوفين أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، لمتابعتهما بجنحة إهانة أعوان القوة العمومية.

وفي الجلسة أنكر كلا المتهمين اعتداءهما على الشرطي الضحية، الذي تغيب عن الحضور. حيث أكد المتهم ” ح.نعبم” أنه كان في موكب الزفاف، يحتفل برفقة ” عماد.س” وآخرين بحفل زواج قريبه.

ولدى توقفهما بالطريق السريع، لالتحاق باقي السيارات الموجودة في الموكب، قاما بإشعال “سينيال” للاحتفال. وخلالها تقدم منهما رجال الشرطة، وطلبوا مغادرتهما فورا. وأمام رفضه المغادرة مخبرا الشرطي وقتها بأنهما من ضمن المعزومين في العرس، قام الشرطي بتعنيفهما لأجل توقيفهما.

وأمام ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبساً نافذاً و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق كل متهم، فيما أدرج القاضي الملف للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.