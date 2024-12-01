حفل شيرين بالكويت يُثير الجدل!

أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل، خلال حفلها الأخير بدولة الكويت، بسبب حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.

وطلبت الفنانة، من الجمهور قراءة الفاتحة لروحه، لكنها أخطأت التعبير، وهو ما أزعج البعض في الحضور.

ورغم ذلك، سارعت شيرين بالاعتذار قائلة إنها لا تجيد التعبير بالكلام، مؤكدة أنها تفضل الغناء عن الحديث.

كما شهد الحفل تعليقا آخر أثار الجدل، عندما طلب منها الجمهور غناء أغنيتها “عسل حياتي”، لترد قائلة: “ده كان عسل أسود”.

وهو ما أرجعه البعض، لعلاقتها السابقة بطليقها حسام حبيب. فيما اعتبره البعض استمرارا لعفويتها التي اعتادها جمهورها.

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، مساء الجمعة 29 نوفمبر، حفلا غنائيا مميزا ضمن فعاليات سباق “ROAD RUSH” في الكويت.

وأقيم الحفل، في الهواء الطلق رغم برودة الطقس، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا رفع شعار “كامل العدد”. في دلالة لافتة على شعبية شيرين المتزايدة في المنطقة.

طبيبها يرد على جدل حفلها بالكويت

وبعد الحفل الناجح، قرر الدكتور نبيل عبد المقصود، طبيب شيرين المعالج، أن يخرج عن صمته. ويرد على الشائعات التي تناولتها وسائل الإعلام حول صحتها وحياتها الشخصية.

وقال الدكتور نبيل: “حان وقت الرد.. تساءلت وسائل الإعلام كثيرا عن صحة الفنانة والشائعات التي انتشرت مؤخرا. ولكني كنت أُفضل الانتظار والتريث قبل الإدلاء بأي تصريحات”.

كما أضاف موضحا: “الآن جاء الوقت لوضع النقاط على الحروف ونفي كل ما أُثير من شائعات مغرضة عنها. شيريرن ظهرت بكل تألق وإبداع خلال حفلها الأخير بالكويت. حيث قدمت عرضا غنائيا مبهرا استمر لمدة ساعتين كاملتين. على الرغم من برودة الطقس الشديدة وإقامة الحفل في مكان مفتوح”.

وتطرق الطبيب إلى ما اثير حول تصريحات الفنانة عن الملحن محمد رحيم خلال الحفل.

كما أكد أن ما صدر عنها كان مجرد كلمات عفوية غير مقصودة، تعكس طبيعتها الطيبة والعفوية.

كما أشار إلى أن الجمهور تقبل هذه التصريحات بحب وتفاعل إيجابي، ما أضفى على الحفل أجواء مميزة.

واختتم الدكتور نبيل حديثه بالإشادة بصوت الفنانة الفريد، مؤكدا أنها تستحق بجدارة لقب “ملكة الطرب العربي”.

وأشار إلى أن ما قدمته في هذا الحفل يعكس قوتها الفنية وتفانيها في إسعاد جمهورها، رغم التحديات التي تواجهها.