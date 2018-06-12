حفل فني بباريس تخليدا للذكرى الـ 20 لاغتيال معطوب الوناس

كشف رئيس الجمعية الثقافية لباربيس دي لواز، كريم بعزيز، عن تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ20 لاغتيال المطرب الجزائري معطوب الوناس.

الحفل سيُقام بقاعة الرياضات بباريس يوم 24 جوان الجاري.

وقال كريم بعزيز، إنّ عدة فنانين جزائريين سيشاركون في هذا الحفل منهم حميدو، أمازيغ كاتب، مليكة يامي، حسان أهراس، نورة شنان، كريم يدو ، كمال بويعقوب و كمال سيامور. مضيفا أنّ الإدارة الفنية ستكون تحت إشراف أرزقي بارودي.

ولتسهيل تنقل الجمهور، أعلن رئيس الجمعية عن ضمان نقل مجاني انطلاقا من منطقة كراي (مقاطعة لواز- منطقة أو دي فرانس).

نحو قصر الرياضات بباريس، يبقى فقط أن يسجلوا أنفسهم مسبقا على مستوى مكتب الجمعية.