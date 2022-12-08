قناة النهار حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران بقلم قناة النهار نشر في 08 ديسمبر 2022 - 16:08 حفلات شارك غرِّد أرسل 68 0 حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7APMj اقرأ أيضا النهار ترندينغ: الجماهير القطرية والعربية تستفز الألمان بصور مسعود أوزيل بعد حركة "تكميم الأفواه" قناة النهار 28 نوفمبر عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون قناة النهار 04 ديسمبر برج بوعريريج : بعد السماح بإستيراد العتاد الفلاحي..بشير يطمح لرفع الإنتاج المحلي قناة النهار 05 ديسمبر زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر قناة النهار 17 نوفمبر فاسألوا : الدعاء بظهر الغيب قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! قناة النهار 02 ديسمبر شباب يتمسكون بشعبة تربية الدواجن رغم النقائص العديدة بسعيدة قناة النهار 27 نوفمبر