حفل فني على شرف الرئيس تبون هذا المساء بقصر كويرينال الإيطالي

بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى روما ، ستؤدي فرقة أنا سوليستي أكويلاني. مساء اليوم الخميس، في حدود الساعة 9 مساء، في صالون دي كورازييري بقصر كويرينال، حفلا من إخراج الموسيقار الجزائري سليم دادة. بحضور رئيسي الدولة، سيرجيو ماتاريلا وعبد المجيد تبون.

كما سيتم تأدية مقطوعات من تأليف دادة نفسه، الذي يُعتبر أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين العرب والمتوسطيين إنتاجًا. والذي يُحسب له أكثر من 150 مقطوعة موسيقية حائزة على جوائز. تؤديها العديد من الفرق الموسيقية في بلدان مختلفة من العالم. كما ستشارك فرقة Shuluq وعازفا الماندولين فرانشيسكو مامولا ودومينيكو دي لوزيو في الحفلة الموسيقية.

وقال المدير الفني للعازفين الفرديين Aquilani Maurizio Cocciolito “عدنا للمرة الثالثة في غضون سنوات قليلة إلى Quirinale. منزل الإيطاليين، وإحياء حفل على شرف الايطاليين. يجعلنا فخورين ويقوي فينا هذا الشعور الأصيل بالانتماء إلى أمتنا، أرض الفن والثقافة، الموسيقى والجمال”.

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