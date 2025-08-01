حفل محمد رمضان يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 6 آخرين!

تحوّل حفل الفنان المصري، محمد رمضان، ضمن فعاليات مهرجان “بورتو بيتس” بمصر، إلى مشهد مأساوي، بعد خلل مفاجئ في أنظمة الألعاب النارية، أسفر عن وفاة شاب وإصابة عدد من الأشخاص.

وعلى إثر الحادث، قام محمد رمضان بزيارة المصابين في المستشفى، مؤكداً متابعته الشخصية لتطورات الوضع.

ووقع الحادث أثناء عرض الألعاب النارية في حفل أقيم بـجولف بورتو مارينا.

ووفقاً لتعليق الفنان محمد رمضان على حساباته الرسمية، فإن الانفجار كان على الأرجح نتيجة أسطوانة غاز، نافياً الشائعات الأخرى.

وقال الفنان أن تحريات الأجهزة الأمنية جارية، معبراً عن حزنه العميق للحادث.

كما نعى رمضان الضحية، حسام أحمد، الذي كان عضواً في فريق الألعاب النارية، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين.

محمد رمضان ينهي الحفل ويزور المصابين بالمستشفى

بعد وقوع الانفجار مباشرة، أعلن محمد رمضان عن وفاة شخص وإصابة آخرين، وقرر إنهاء الحفل بشكل مفاجئ لضمان سلامة الجمهور.

وطلب من الحاضرين المغادرة بهدوء والاتصال بسيارات الإسعاف للمصابين.

كما توجه الفنان إلى مستشفى العلمين لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية. وخاصة الثلاثة الذين دخلوا غرفة العناية المركزة.