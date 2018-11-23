حفل “هابانيراس” للفرقة الإسبانية “بور بو” بالعاصمة

تم أمس بالعاصمة إحياء حفل موسيقي كتالوني ولاتينو أمريكي من نوع “هابانيراس” من قبل الفرقة الإسبانية “بور بو”.

الفرقة المتكونة من أربعة أفراد بقيادة عازف الغيتار كارل كازانوفاس ريغال.

قدمت أمام جمهور كاتدرالية السيدة الإفريقية حوالي 15 قطعة موسيقية في النوع الشعبي “هابانيراس”.

وأمتع المطربون خوسي نادال بيوغ وإيرينيو فيرير سيرار إلى جانب عازف

البيانون أنتونيو ماس بو وعازف الغيتار كارل كازانوفاس ريغال الجمهور.

بأغاني لمؤلفين إسبانيين ولاتينو أمريكيين كبار في نوع “هابانيراس” على غرار كارلوس كانو ومانويل ماسوتي والمكسيكي لويس روسادو.

وتميز الحفل بحضور ممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر لكل من إسبانيا والشيلي وفنلندا والمكسيك.

يندرج حفل الفرقة “بور بو” في إطار البرنامج المنتظم الذي بادرت به الكاتدرالية من تنظم معهد سرفونتيس للجزائر العاصمة.

وسيتم عرض الحفل الذي اقيم تحت إشراف وزارة الثقافة اليوم الجمعة بقاعة إبن زيدون لديوان رياض الفتح.