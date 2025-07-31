حفل DJ Snake..هذا هو الجديد

أكدت اللجنة المنظمة لحفل DJ Snake في الجزائر، أن الفنان سيضرب موعدا فنيا مع الجزائريين في حفل ضخم

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس” أنه نظرًا للإقبال الاستثنائي للجمهور الجزائري، يؤكد الفنان العالمي Dj Snake التحضير لإقامة عرض ضخم في الجزائر”.

وأضافت أ”ن هذا الحفل يعد عرضا بالاحتفاء بالشباب الجزائري المعروف بحيويته وأصول الفنان Dj Snake التي يفتخر بها، المعروف والمعترف له عالميًا بالتزامه بالقضايا العادلة، حيث سيقدم عرضا هو الأكبر من حيث التجهيزات التقنية التي لم يسبق وتم استعمالها في الجزائر”.

وجاء في البيان “إن حدثاً بهذه الضخامة، يتطلب من موارداً بشرية وتقنية ذات مستوى عالمي، ويستلزم تحضيرًا صارماً. وهذه المتطلبات تهدف إلى ضمان تجربة فريدة تليق بتطلعات الجمهور.”

كما اضاف البيان “يعمل الفنان والمنظمون بلا كلل لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا العرض، بما في ذلك نظام بيع التذاكر الذي سيكون متاحا للجميع. Suency

كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحدث عبر القنوات”