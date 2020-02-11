حفيدة الفنانة المصرية نادية لطفي تكشف عن وصيتها

كشفت حفيدة الفنّانة المصرية نادية لطفي، عن وصيّة جَدّتها بشأن مصير مقتنياتها النادرة بعد وفاتها.

وأكدت حفيدة نادية لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن جدتها أوصتهن بالاحتفاظ بمقتنياتها النادرة من أفلام وأشرطة صوّرتها بنفسها من أحداث مهمة عاشتها، بمكتبة الإسكندرية.

وسجلت الراحلة، عدة أحداث بنفسها، ووثّقت مجازر صبرا وشاتيلا وغيرها.

وساندت الفقيدة، المقاومة الفلسطينية، من خلال تسجيل المجازر، منها مذبحة صبرا وشاتيلا المفجعة.

ونقلت الصحف والمحطات التليفزيونية العالمية آنذاك، صور تلك المجازر، من كاميرات نادية لطفي الخاصة.

وانتقلت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي إلى رحمة الله، يوم 4 فيفري الجاري، بعد صراع مع المرض.